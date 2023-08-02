Байндль на відмові суперниці пройшла в чвертьфінал Prague Open

Livesport Prague Open, 1/8 фіналу

Німаєр – Байндль – 0:0, відмова (0:5)

Матч української тенісистки проти німкені Німаєр тривав усього 27 хвилин. Байндль класно розпочала, повівши з трьома брейками 5:0. Та й відсоток очок, виграних на першій подачі, виявився доволі солідним – 75%.

Утім, повністю насолодитися звитягою над Німаєр 29-річна українка не змогла. Німецька тенісистка навіть не дочекалася кінця першого сету та знялася зі змагань. Байндль же отримала путівку до 1/4 фіналу в економ-режимі.

Там суперницею вітчизняної тенісистки буде Жаклін Крістіан. Румунка на старті турніру сенсаційно вибила першу сіяну на Prague Open чешку Боузкову. Натомість у другому колі вона здолала колумбійку Аранго.

Поєдинок Крістіан – Байндль відбудеться у п'ятницю, 4 серпня. Турнірні шляхи румунки та українки перетиналися лише одного разу. Ще в 2017 році на турнірі в Бухаресті перемогла Крістіан.