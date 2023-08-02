Байндль на отказе соперницы прошла в четвертьфинал Prague Open
Украинка Екатерина Байндль вышла в третий круг соревнований в чешской Праге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Livesport Prague Open, 1/8 финала
Нимайер – Байндль – 0:0, отказ (0:5)
Матч украинской теннисистки против немки Нимайер длился всего 27 минут. Байндль классно начала, поведя с тремя брейками 5:0. Да и процент очков, выигранных на первой подаче, оказался достаточно солидным – 75%.
Впрочем, полностью насладиться победой над Нимайер 29-летняя украинка не смогла. Немецкая теннисистка даже не дождалась конца первого сета и снялась с соревнований. Байндль же получила путевку в 1/4 финала в эконом-режиме.
Там соперницей отечественной теннисистки будет Жаклин Кристиан. Румынка на старте турнира сенсационно выбила первую сеянную на Prague Open чешку Боузкову. Во втором же круге она одолела колумбийку Аранго.
Поединок Кристиан – Байндль состоится в пятницу, 4 августа. Турнирные пути румынки и украинки пересекались только однажды. Еще в 2017 году на турнире в Бухаресте победила Кристиан.
К слову, ранее Свитолина выбила нейтральную белоруску Азаренко в первом круге Washington Open.
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