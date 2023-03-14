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Байдену доповіли про інцидент з американським дроном над Чорним морем

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президента США Джо Байдена проінформували про зіткнення російського винищувача з американським дроном над Чорним морем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у Twitter, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Примітно, наскільки безрозсудно це було і призвело до збиття одного з наших безпілотників", - наголосив американський чиновник.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, вранці над Чорним морем зіткнувся російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Військові США розповіли, що такий інцидент стався через непрофесійний вчинок росіян.

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