У Байдена зробили нову заяву щодо ударів України по РФ

Він зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді він сказав, що Штати постійно дивляться на ситуацію - що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Америка робить свої судження. І зі зміною війни в Україні змінюється підтримка США, розвиваються можливості які надаються, і змінюються параметри які встановлюються.

"Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - сказав Салліван на щорічному безпековому форумі, який проходить у штаті Колорадо.

Водночас радник президента США з питань нацбезпеки наголосив, що тепер позиція Байдена полягає в тому що обставини змінюються. Тож він дозволив наданою Україні зброєю, завдавати удари по території РФ поблизу кордону, коли Росія розпочала другий наступ у напрямку Харкова.

Проте поки що політика Байдена щодо далеких ударів по російський території не змінилася.

Також Салліван повідомив, що озброєння від США є критично важливим для цієї війни. Проте він не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки вважає, що очікуваний перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить постачання допомоги українським військам при будь-якій адміністрації.

Він наголосив, що НАТО відіграватиме вирішальну роль і буде основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі".