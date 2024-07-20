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У Байдена зробили нову заяву щодо ударів України по РФ

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не має однозначної відповіді, чи дозволить Вашингтон використовувати американську зброю для більш глибших ударів по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що це питання ставили президенту США Джо Байдену на пресконференції після саміту НАТО. Тоді він сказав, що Штати постійно дивляться на ситуацію - що потрібно Україні, що можна запропонувати, і відповідно до цього Америка робить свої судження. І зі зміною війни в Україні змінюється підтримка США, розвиваються можливості які надаються, і змінюються параметри які встановлюються.

"Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього", - сказав Салліван на щорічному безпековому форумі, який проходить у штаті Колорадо.

Водночас радник президента США з питань нацбезпеки наголосив, що тепер позиція Байдена полягає в тому що обставини змінюються. Тож він дозволив наданою Україні зброєю, завдавати удари по території РФ поблизу кордону, коли Росія розпочала другий наступ у напрямку Харкова.

Проте поки що політика Байдена щодо далеких ударів по російський території не змінилася.

Також Салліван повідомив, що озброєння від США є критично важливим для цієї війни. Проте він не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.

Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки вважає, що очікуваний перехід координації збройної підтримки України від США до НАТО забезпечить постачання допомоги українським військам при будь-якій адміністрації.

Він наголосив, що НАТО відіграватиме вирішальну роль і буде основою підтримки України "на довгостроковій, стійкій основі".

Нагадаємо, що днями раніше президент України Володимир Зеленський вкотре закликав Захід дозволити завдавати удари вглиб території РФ. Зокрема, для атак по аеродромах, з яких Росія атакує Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія не буде допомагати Україні вражати цілі на території Росії. Але в той же час, країна може дозволити використовувати надану зброю для таких атак.

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