У Байдена заворушення у Бразилії назвали підривом демократії

Він зазначив, що США підтримують демократичні інституції Бразилії.

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і ми непохитно підтримуємо демократичні інститути Бразилії. Демократію Бразилії не похитне насильство", - написав Салліван.

Ситуацію у Бразилії також прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Twitter він назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути та додав, що Вашингтон приєднується до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви негайно припинити заворушення.

Нагадаємо, що Євросоюз також підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.