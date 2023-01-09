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У Байдена заворушення у Бразилії назвали підривом демократії

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США засуджують спроби підірвати демократію у Бразилії, президент Джо Байден уважно стежить за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Він зазначив, що США підтримують демократичні інституції Бразилії.

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і ми непохитно підтримуємо демократичні інститути Бразилії. Демократію Бразилії не похитне насильство", - написав Салліван.

Ситуацію у Бразилії також прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Twitter він назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути та додав, що Вашингтон приєднується до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви негайно припинити заворушення.

Нагадаємо, що Євросоюз також підтримав новообраного президента Бразилії Лулу да Сілву та впевнений, що демократія переможе над насильством та екстремізмом.

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Бразилия