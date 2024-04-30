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Байдена закликали врегулювати використання криптовалюти для обходу санкцій

Вівторок 30 квітня 2024 05:36
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Байдена закликали врегулювати використання криптовалюти для обходу санкцій Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Криптовалюта може використовуватися для обходу санкцій у Росії, Ірані та КНДР. Два законодавці занепокоєні цим і чинять тиск на адміністрацію Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уоррен і Маршалл висловили особливе занепокоєння щодо використання монети Tether, вартість якої прив'язана до долара США і призначена для підтримки стабільної вартості.

"Загроза національної безпеки, що створюється криптовалютою, вимагає пропорційної відповіді з боку оборонної спільноти нашої країни", - заявили Уоррен і Маршалл.

Представник Tether заявив у своїй заяві, що кожна дія з криптовалютою знаходиться в режимі онлайн і відстежується, і "кожен актив може бути конфіскований, і кожен злочинець може бути спійманий".

"Ми працюємо з правоохоронними органами саме для цього. Tether поважає список (Управління з контролю за іноземними активами та особливо призначеними громадянами) та співпрацює з більш ніж 120 правоохоронними органами із 40 різних країн, включаючи ФБР, Міністерство юстиції та Секретну службу США", - сказав представник.

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Обходи санкцій

До речі, Латвія хоче використати нові інструменти для боротьби з обходом санкцій проти РФ.

У лютому 2024 року видання Politico повідомило, що у 2023 році Росія заробила 1 млрд євро на продажі палива в ЄС.

Раніше ми писали, як Росії вдається обходити санкції. Докладніше - уматеріалі РБК-Україна.

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