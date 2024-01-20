ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена порадили Кім Чен Ину годувати народ КНДР, а не нарощувати армію

Субота 20 січня 2024 20:18
UA EN RU
У Байдена порадили Кім Чен Ину годувати народ КНДР, а не нарощувати армію Фото: координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину краще б годувати народ КНДР, а не нарощувати армію.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ви повинні серйозно ставитися до подібної риторики (про знищення Південної Кореї, США і Японії за допомогою ядерної зброї, - ред.) людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, зокрема ядерний", - заявив він.

Кірбі зазначив, що США роблять усе, щоб спробувати протистояти загрозі з боку КНДР.

"Ви повинні ставитися до цього серйозно. Кім Чен Ину слід більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на купівлі та придбанні передового військового потенціалу", - підкреслив він.

Військова політика КНДР

Північна Корея іноді заявляє про свій статус ядерної держави і регулярно проводить випробування балістичних ракет. Ці випробування викликають стурбованість у США, Південній Кореї та Японії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної балістичної ракети.

Також ми повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, спричинивши стурбованість Японії.

У Білому домі заявили, що характер загрози безпеці, що походить від Північної Кореї, може радикально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР
NEWS
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ