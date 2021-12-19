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У Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы помешать вторжению РФ в Украину, - CNN

Автор: Александр Мороз

У президента США Джо Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок администрации Барака Обамы в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что президент опасается повторения ошибок, когда США и Европа были застигнуты врасплох тем, как Россия захватила Крым. В связи с этим Байден потребовал от своих советников по национальной безопасности сдержать президента России Владимира Путина всеми возможными способами от вторжения в Украину.

"То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить", - сообщил источник.

Также сообщается, что реакция Вашингтона на угрозу вторжения началась с поездки директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, но по мере того, как Россия продолжила стягивать войска к украинской границе, тихая дипломатия переросла в резкие публичные предупреждения в адрес Путина.

"Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, новые санкции "будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и финансовой системы".

Напомним, новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия) выступила за ужесточение персональных санкций против Путина и его окружения, чтобы не допустить вторжения в Украину.

А министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что западные страны стремятся к диалогу с Российской Федерацией, поскольку не хотят возвращения к холодной войне.

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