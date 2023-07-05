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Байден зустрінеться з прем'єром Швеції, щоб послати натяк союзникам перед самітом НАТО

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США, Середа 05 липня 2023 21:26
Байден зустрінеться з прем'єром Швеції, щоб послати натяк союзникам перед самітом НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зустріч американського президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном має стати натяком союзникам напередодні саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представників американської адміністрації, Туреччині та Угорщині Байден продемонструє непохитну прихильність Сполучених Штатів щодо приєднання Швеції до альянсу. Адже наразі Туреччина та Угорщина ще не дали дозволу на вступ Швеції до НАТО.

За даними видання, зустріч Байдена з прем’єр-міністром Швеції була навмисно запланована за тиждень до того, як Байден збирається взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, що Швеція спільно з Фінляндією заявили про свій намір приєднатися до НАТО через політику відкритих дверей у травні 2022 року, лише через кілька тижнів після того, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну.

Однак на відміну від Фінляндії, яка вже вступила до НАТО, Швеція досі не доєдналась до Альянсу. Її вступ нині ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагав від Швеції покращення відносин між країнами для ратифікації. Будь-яких більш конкретних умов у Будапешті не називали.

Минулого тижня угорські ЗМІ дізналися, що парламент Угорщини переніс розгляд ратифікації вступу Швеції в НАТО на осінь - питання не внесли до порядку денного триденної сесії перед літніми канікулами.

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НАТО Сполучені Штати Америки Швеція Джозеф Байден
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