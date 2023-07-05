Байден зустрінеться з прем'єром Швеції, щоб послати натяк союзникам перед самітом НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представників американської адміністрації, Туреччині та Угорщині Байден продемонструє непохитну прихильність Сполучених Штатів щодо приєднання Швеції до альянсу. Адже наразі Т уреччина та Угорщина ще не дали дозволу на вступ Швеції до НАТО.

За даними видання, зустріч Байдена з прем’єр-міністром Швеції була навмисно запланована за тиждень до того, як Байден збирається взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, що Швеція спільно з Фінляндією заявили про свій намір приєднатися до НАТО через політику відкритих дверей у травні 2022 року, лише через кілька тижнів після того, як Росія почала неспровоковане вторгнення в Україну.

Однак на відміну від Фінляндії, яка вже вступила до НАТО, Швеція досі не доєдналась до Альянсу. Її вступ нині ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вимагав від Швеції покращення відносин між країнами для ратифікації. Будь-яких більш конкретних умов у Будапешті не називали.

Минулого тижня угорські ЗМІ дізналися, що парламент Угорщини переніс розгляд ратифікації вступу Швеції в НАТО на осінь - питання не внесли до порядку денного триденної сесії перед літніми канікулами.

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