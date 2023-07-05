Байден встретится с премьером Швеции, чтобы послать намек союзникам перед саммитом НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителей американской администрации, Турции и Венгрии Байден продемонстрирует непоколебимую приверженность Соединенных Штатов по присоединению Швеции к альянсу. Ведь пока Турция и Венгрия еще не дали разрешения на вступление Швеции в НАТО.

По данным издания, встреча Байдена с премьер-министром Швеции была намеренно запланирована за неделю до того, как Байден собирается принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, что Швеция совместно с Финляндией заявили о своем намерении присоединиться к НАТО через политику открытых дверей в мае 2022 года, всего через несколько недель после того, как Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину.

Однако в отличие от Финляндии, которая уже вступила в НАТО, Швеция до сих пор не присоединилась к Альянсу. Ее вступление сейчас ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан требовал от Швеции улучшения отношений между странами для ратификации. Каких-либо более конкретных условий в Будапеште не называли.

На прошлой неделе венгерские СМИ узнали, что парламент Венгрии перенес рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО на осень - вопрос не был внесен в повестку дня трехдневной сессии перед летними каникулами.

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