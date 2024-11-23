Байден зробив заяву у роковини Голодомору

Президент США Джо Байден виступив з заявою у зв'язку з вшануванням пам'яті жертв Голодомору. Він зауважив, що відзначаючи роковини Голодомору, США також поновлюють своє зобов'язання бути разом з українським народом у важкий для нього час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого Дому.

"Дев'яносто один рік тому Йосип Сталін (колишній голова ради міністрів СРСР, - ред.) та радянський режим організували Голодомор - примусовий та навмисний голод, який вбив мільйони українців. Ми пам'ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору", - наголосив Байден.

Він заявив, що США також вшановує тих, хто пережив Голодомор, та їхніх нащадків, які, попри зусилля Сталіна, спрямовані на придушення національної ідентичності українців, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо урочисті роковини Голодомору, ми також поновлюємо наше зобов'язання бути разом з українським народом у важкий для нього час. Вже майже три роки Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з лиця землі", - зазначив він.

Байден підкреслив, що попри всі зусилля Росія зазнала невдачі, а Київ натомість стоїть вільний.

"Частково завдяки Сполученим Штатам і більш ніж 50 іншим країнам, які зобов'язалися надати Україні допомогу, необхідну їй для самозахисту", - підкреслив він.