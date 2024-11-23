Байден сделал заявление в годовщину Голодомора

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с чествованием памяти жертв Голодомора. Он отметил, что отмечая годовщину Голодомора, США также возобновляют свое обязательство быть вместе с украинским народом в трудное для него время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого Дома.

"Девяносто один год назад Иосиф Сталин (бывший председатель совета министров СССР, - ред.) и советский режим организовали Голодомор - принудительный и умышленный голод, убивший миллионы украинцев. Мы помним мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора", - подчеркнул Байден.

Он заявил, что США также чествуют тех, кто пережил Голодомор, и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина, направленные на подавление национальной идентичности украинцев, построили свободную, независимую и демократическую Украину.

"Сегодня, когда мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, мы также возобновляем наше обязательство быть вместе с украинским народом в тяжелое для него время. Уже почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с лица земли", - отметил он.

Байден подчеркнул, что, несмотря на все усилия, Россия потерпела неудачу, а Киев взамен стоит свободный.

"Частично благодаря Соединенным Штатам и более 50 другим странам, которые обязались оказать Украине помощь, необходимую ей для самозащиты", - подчеркнул он.