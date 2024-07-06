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Байден заявив, що він зупинив Путіна

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, хто зупинив російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи зможе ефективно працювати протягом наступних чотирьох років.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, що я не тільки проводжу кампанію, я керую світом... Джордже, я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", - сказав Байден.

На питання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежну медичну експертизу, яка включала б неврологічні когнітивні тести, президент США відповів, що "щодня" проходить когнітивний тест.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Bloomberg, Джо Байден зменшує розрив із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах. Так, Трампа підтримують 47% американців, тоді як Байдена 45% навіть попри поразку на дебатах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі працюють над організацією зустрічі Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Вона може відбутися найближчим часом у рамках саміту НАТО у Вашингтоні.

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