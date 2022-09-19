Байден заявил о завершении пандемии коронавируса в США

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса в США завершилась. Он отметил, что проблемы с COVID-19 еще остаются и власти работают над этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

При этом он отметил, что работа над устранением последствий пандемии продолжается.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы еще много работаем над этим… но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит масок", - сказал Байден.

В США в среднем за последнюю неделю выявляли около 60 тысяч заражений коронавирусом в сутки. Это в два раза меньше, чем в середине августа, но больше чем весной 2022 года.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что смертность от COVID-19 в мире начала снова стремительно расти. Только за июль и август количество зарегистрированных случаев смерти увеличилось на 35%.

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