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Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае атаки Китая

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообещал защитить Тайвань, если он подвергнется атаке со стороны Китая. В Пекине призвали Вашингтон не посылать неверные сигналы Тайбэю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что во время мероприятия, организованном телеканалом, Байдена дважды спросили, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Глава Белого дома ответил положительно.

"Да, у нас есть обязательства это сделать", - сказал Байден.

Позже представитель Белого дома пояснил комментарии Байдена о Тайване, заявив, что президент не объявлял о каких-либо изменениях политике США в отношении островного государства.

"Оборонные отношения США с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы будем выполнять свои обязательства в соответствии с законом, мы продолжим поддерживать его самооборону", - уточнил американский чиновник.

В МИД Китая, комментируя заявления Байдена, призвали США "не посылать никаких ложных сигналов силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайТайвань