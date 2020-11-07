Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не позволит приостановить подсчет голосов. Этот процес сейчас продолжается.

Об этом он сказал во время обращения к избирателям.

Байден призвал сторонников пока сохранять спокойствие и терпение. По его словам, каждый голос будет учтен.

"Мы получили свыше 74 миллионов голосов. Это на 4 миллиона больше голосов, чем Дональд Трамп", - сказал Байден.

Напомним, Байден заявил, что пока не готов объявить о победе, однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Ранее сообщалось, что действующий американский президент Дональд Трамп готовится досрочно заступить на второй срок, даже не дожидаясь официальных результатов выборов в США.

Ранее Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах.