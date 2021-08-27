Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за ситуацию в Афганистане

Президент США ответил на вопрос о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 американских военнослужащих во взрывах около аэропорта Кабула.

"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - заявил Байден, выступая в четверг в Белом доме.

Байден пообещал направить в Афганистан дополнительные силы, если военные об этом попросят. Он также заявил, что США вывезли более 100 тыс. человек из Афганистана с 15 августа.