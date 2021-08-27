Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за ситуацію в Афганістані

Президент США Джо Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за останні події в Афганістані. Він дотримується свого рішення вивести американські війська до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

Президент США відповів на питання про те, чи лежить на ньому відповідальність за загибель 12 американських військовослужбовців у вибухах біля аеропорту Кабула.

"Я повною мірою несу відповідальність за все, що сталося останнім часом", - заявив Байден, виступаючи в четвер в Білому домі.

Байден пообіцяв направити в Афганістан додаткові сили, якщо військові про це попросять. Він також заявив, що США вивезли понад 100 тис. осіб з Афганістану

Афганістану з 15 серпня.