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Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за ситуацію в Афганістані

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Вашингтон, П'ятниця 27 серпня 2021 01:46
Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за ситуацію в Афганістані Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що повною мірою несе відповідальність за останні події в Афганістані. Він дотримується свого рішення вивести американські війська до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Президент США відповів на питання про те, чи лежить на ньому відповідальність за загибель 12 американських військовослужбовців у вибухах біля аеропорту Кабула.

"Я повною мірою несу відповідальність за все, що сталося останнім часом", - заявив Байден, виступаючи в четвер в Білому домі.

Байден пообіцяв направити в Афганістан додаткові сили, якщо військові про це попросять. Він також заявив, що США вивезли понад 100 тис. осіб з Афганістану
Афганістану з 15 серпня.

Нагадаємо, що розвідка США вважає, що теракт в Кабулі організував філія ІДІЛ. США готують відповідь терористам.

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Кабул
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