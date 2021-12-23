Байден заявил о готовности баллотироваться в президенты в 2024 году

На вопрос журналиста Дэвида Мюира о том, планирует ли президент баллотироваться на второй срок, Байден ответил утвердительно.

"Да", - ответил президент Байден.

"Но послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь. Если бы я был в том же состоянии, что и сейчас, - в добром здравии, - то буду баллотироваться снова", - сказал Байден.

В ответ журналист сравнил будущие выбор с матчем-реваншем против экс-президента Дональда Трампа.

"И это означает матч-реванш против Дональда Трампа?", - спросил журналист.