Байден запросив директора ЦРУ Бернса стати членом його кабінету

Байден наголосив, що Бернс надав йому "чіткий, зрозумілий аналіз, який надає пріоритет безпеці американського народу".

"Під його керівництвом ЦРУ надає чіткий довгостроковий підхід до головних викликів національній безпеці нашої країни - від боротьби з жорстокою агресією Росії проти України до керування відповідальною конкуренцією з КНР, до розгляду можливостей і ризиків нових технологій", - сказав Байден.

Зазначається, що це символічна посада, яка не дає Бернсу більше повноважень, але визнає його плідну роботу в ролі директора ЦРУ.

Роль Бернса у війні в Україні

Відомо, що Бернс неодноразово таємно відвідував Україну. Так, за даними ЗМІ, на початку червня він зустрівся з Зеленським та вищим керівництвом української розвідки, йому розкрили плани щодо звільнення території від росіян.

Пізніше він виступив з заявою, де сказав, що з оптимізмом ставиться до українського контрнаступу.

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