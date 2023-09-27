Байден закликав республіканців "почати робити свою роботу", щоб запобігти "шатдауну"

"Республіканцям у Палаті представників настав час почати виконувати свою роботу", - заявив Байден.

Він також звинувати спікера Палати представників Кевіна Маккарті в тому, що той відмовився від угоди, укладеної раніше цього року, щоб уникнути потенційного боргового дефолту США, який включав обмеження на дискреційні витрати. Він попередив, що припинення роботи матиме далекосяжні наслідки.

"Невелика група республіканців у Палаті представників, вони не хочуть відповідати цьому. Тепер американці можуть бути змушені заплатити високу ціну, якщо вони підуть і закриють уряд", - сказав американський лідер.

"Шатдаун" в США

В Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Праві представники республіканської партії, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує "шатдаун".

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

Якщо законодавці не нададуть додаткове фінансування, то робота уряду припинеться вже 1 жовтня. Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун" може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.