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Байден закликає Ізраїль не відновлювати бої на півдні Сектору Газа, - ЗМІ

Вашингтон, Четвер 30 листопада 2023 04:49
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Байден закликає Ізраїль не відновлювати бої на півдні Сектору Газа, - ЗМІ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден намагається відмовити ізраїльське керівництво від початку масштабних бойових дій на півдні Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

Як стверджують співрозмовники Axios, у нещодавній телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, Байден повідомив, що в даний час ізраїльська армія не має можливості провести повноцінну наземну наступальну операцію на півдні сектора Газа, і початок масштабних бойових дій може призвести до "неминучої загибелі". мільйонів палестинців".

"Байден передав Нетаньяху, що спосіб дій Ізраїлю в північній частині Гази, включаючи широкомасштабний наступ, не може бути повторений у південній частині анклаву через присутність мільйонів палестинців у цьому регіоні", - розповів один з американських чиновників на умовах анонімності.

Підтримка США Ізраїлю

Після вторгнення бойовиків Сектору Газа на територію Ізраїлю, Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.

США відправляли до Ізраїлю літаки з військовою допомогою та додаткові комплекси ППО "Залізний купол".

Також Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 млрд доларів, з яких 14,3 млрд підуть Ізраїлю.

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