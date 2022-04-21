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Байден выступит с новым заявлением об Украине

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден утром 21 апреля выступит с новым заявлением относительно ситуации на Украине. Об этом стало известно из его официального рабочего графика, который обнародовала пресс-служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В 9:45 по местному времени в Вашингтоне (15:45 по Киеву) Байден должен представить обновленную информацию касательно войны между Москвой и Киевом. Других подробностей относительно содержания грядущего выступления пресс-служба не сообщает. Предполагается, что президент США в своем выступлении может прокомментировать итоги встречи министров финансов стран "Большой Семерки", которая накануне прошла в Вашингтоне.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден