ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден выступит с новым заявлением об Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 21 апреля 2022 06:08
Байден выступит с новым заявлением об Украине Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден утром 21 апреля выступит с новым заявлением относительно ситуации на Украине. Об этом стало известно из его официального рабочего графика, который обнародовала пресс-служба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В 9:45 по местному времени в Вашингтоне (15:45 по Киеву) Байден должен представить обновленную информацию касательно войны между Москвой и Киевом. Других подробностей относительно содержания грядущего выступления пресс-служба не сообщает. Предполагается, что президент США в своем выступлении может прокомментировать итоги встречи министров финансов стран "Большой Семерки", которая накануне прошла в Вашингтоне.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию