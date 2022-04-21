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Байден виступить з новою заявою про Україну

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Вашингтон, Четвер 21 квітня 2022 06:08
Байден виступить з новою заявою про Україну Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден вранці 21 квітня виступить з новою заявою щодо ситуації на Україні. Про це стало відомо з його офіційного робочого графіка, який оприлюднила прес-служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

О 9:45 за місцевим часом у Вашингтоні (15:45 за Києвом) Байден повинен представити оновлену інформацію щодо війни між Москвою і Києвом. Інших подробиць щодо змісту майбутнього виступу прес-служба не повідомляє. Передбачається, що президент США у своєму виступі може прокоментувати підсумки зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", яка напередодні пройшла у Вашингтоні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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