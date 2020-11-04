Байден вышел в лидеры по голосованию в Висконсине

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин. Это один из шести ключевых штатов, где продолжается подсчет голосов.

Об этом сообщает CNN.

Ситуация продолжает оставаться нестабильной и может измениться в ближайшее время.

Согласно данным CNN, Байден набирает 49,2% голосов, у Трампа - 49%.

На прошлых президентских выборах в 2016 году в Висконсине одержал победу Дональд Трамп.

Напомним, по предварительным результатам на 12:00 Джо Байден опережает Дональда Трампа на 1,6%. Кандидат от демократов получает 50% голосов, Трамп - 48,4%.

Ранее РБК-Украина писало, что в ключевых штатах - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия, подсчет голосов замедляется из-за большого количества почтовых бюллетеней. Часть американцев голосовала по почте в связи с пандемией.

До этого Трамп заявил, что одерживает победу в Мичигане и Висконсине. По его словам, он побеждает на выборах, а результаты голосования назвал феноменальными.

При этом Трамп заявил о готовности подать в Верховный суд из-за замедления подсчета голосов на выборах. В штабе Байдена назвали это заявление возмутительным и заявили о готовности отстаивать надлежащий подсчет голосов через суд.