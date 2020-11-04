ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден вышел в лидеры по голосованию в Висконсине

Автор: Игорь Литвиненко

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин. Это один из шести ключевых штатов, где продолжается подсчет голосов.

Об этом сообщает CNN.

Ситуация продолжает оставаться нестабильной и может измениться в ближайшее время.

Согласно данным CNN, Байден набирает 49,2% голосов, у Трампа - 49%.

Самые читаемые новости

На прошлых президентских выборах в 2016 году в Висконсине одержал победу Дональд Трамп.

Напомним, по предварительным результатам на 12:00 Джо Байден опережает Дональда Трампа на 1,6%. Кандидат от демократов получает 50% голосов, Трамп - 48,4%.

Ранее РБК-Украина писало, что в ключевых штатах - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия, подсчет голосов замедляется из-за большого количества почтовых бюллетеней. Часть американцев голосовала по почте в связи с пандемией.

До этого Трамп заявил, что одерживает победу в Мичигане и Висконсине. По его словам, он побеждает на выборах, а результаты голосования назвал феноменальными.

При этом Трамп заявил о готовности подать в Верховный суд из-за замедления подсчета голосов на выборах. В штабе Байдена назвали это заявление возмутительным и заявили о готовности отстаивать надлежащий подсчет голосов через суд.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США