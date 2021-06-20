Байден встретится с президентом Израиля в Белом доме в конце июня

По ее словам, встреча "даст возможность провести консультации по поводу многих проблем и возможностей, которые стоят перед регионом".

"Президент Байден ждет возможности приветствовать израильского президента Реувена Ривлина в Белом доме 28 июня 2021 года. Визит президента Ривлина подчеркнет продолжающиеся партнерство между США и Израилем и тесные связи между нашими правительствами и народами", - сказала Псаки.