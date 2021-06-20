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Байден встретится с президентом Израиля в Белом доме в конце июня

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США, Воскресенье 20 июня 2021 02:24
Байден встретится с президентом Израиля в Белом доме в конце июня Фото: Президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден 28 июня примет в Белом доме президента Израиля Реувена Ривлина. Стороны собираются обсудить проблемы и возможности региона.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

По ее словам, встреча "даст возможность провести консультации по поводу многих проблем и возможностей, которые стоят перед регионом".

"Президент Байден ждет возможности приветствовать израильского президента Реувена Ривлина в Белом доме 28 июня 2021 года. Визит президента Ривлина подчеркнет продолжающиеся партнерство между США и Израилем и тесные связи между нашими правительствами и народами", - сказала Псаки.

Напомним, в Израиле назначили новое правительство. В нем впервые за 12 лет не будет представителей политсилы Биньямина Нетаньяху. Премьером стал Нафтали Беннетт.

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