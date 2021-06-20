Байден зустрінеться з президентом Ізраїлю в Білому домі наприкінці червня
Президент США Джо Байден 28 червня прийме в Білому домі президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Сторони збираються обговорити проблеми і можливості регіону.
Про це повідомила прес-секретар президента США Джен Псакі.
За її словами, зустріч "дасть можливість провести консультації з приводу багатьох проблем і можливостей, які стоять перед регіоном".
"Президент Байден чекає можливості вітати ізраїльського президента Реувена Рівліна в Білому домі 28 червня 2021 року. Візит президента Рівліна підкреслить триваючі партнерство між США та Ізраїлем і тісні зв'язки між нашими урядами і народами", - сказала Псакі.
Нагадаємо, в Ізраїлі призначили новий уряд. У ньому вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Прем'єром став Нафталі Беннетт.