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Байден зустрінеться з президентом Ізраїлю в Білому домі наприкінці червня

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США, Неділя 20 червня 2021 02:24
Байден зустрінеться з президентом Ізраїлю в Білому домі наприкінці червня Фото: Президент США Джо Байден(Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден 28 червня прийме в Білому домі президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Сторони збираються обговорити проблеми і можливості регіону.

Про це повідомила прес-секретар президента США Джен Псакі.

За її словами, зустріч "дасть можливість провести консультації з приводу багатьох проблем і можливостей, які стоять перед регіоном".

"Президент Байден чекає можливості вітати ізраїльського президента Реувена Рівліна в Білому домі 28 червня 2021 року. Візит президента Рівліна підкреслить триваючі партнерство між США та Ізраїлем і тісні зв'язки між нашими урядами і народами", - сказала Псакі.

Нагадаємо, в Ізраїлі призначили новий уряд. У ньому вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньяху. Прем'єром став Нафталі Беннетт.

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Ізраїль Сполучені Штати Америки
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