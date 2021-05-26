Байден встретился с семьей Джорджа Флойда, пообещал одобрить закон о реформе полиции

Родственники погибшего заявили, что встреча с главой государства прошла хорошо. Брат Джорджа Филоним назвал Байдена "подлинным человеком, который говорит от всей души".

Племянник Флойда, Брэндон Уильямс, отметил, что Байден выразил поддержку принятию закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом хочет убедиться, что это правильный закон.

В свою очередь Байден выразил надежду, что законопроект поступит ему на подпись.