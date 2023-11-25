Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців

"Ми відзначаємо урочисті роковини Голодомору, коли мужній народ України продовжує захищати свою свободу та суверенітет країни від жорстокої агресивної війни Росії. Дев'яносто років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму призвела до "смерті від голоду", - заявив він.

Байден нагадав, що Йосип Сталін і його режим систематично конфісковували зерно і селянські господарства України та переправляли українське зерно в інші регіони СРСР як тактику придушення національної ідентичності України.

"Сьогодні сільськогосподарська інфраструктура України знову стає об'єктом цілеспрямованих дій Володимира Путіна в рамках його прагнення до завоювання і влади", - підкреслив він.

Американський лідер наголосив, що російські війська прагнуть знищити економіку і незалежність України, цілеспрямовано пошкоджуючи поля, руйнуючи зерносховища і порти.

"Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічна атака на продовольчу безпеку в усьому світі. Путін завдає шкоди найбільш вразливим верствам населення світу заради вигоди Росії", - додав він.

Байден заявив, що США єдині з Україною.

"У цю річницю ми згадуємо і вшановуємо всіх тих, хто в минулому і сьогоденні переніс такі тяготи і продовжує боротися з тиранією. Ми також зобов'язуємося запобігати стражданням, захищати основні свободи та реагувати на порушення прав людини, де б і коли б вони не відбувалися. Ми єдині з Україною", - додав він.

Голодомор в Україні

На початку 20-го століття Україна пережила три періоди штучного голоду:

1921-1923;

1932-1933;

1946–1947 роки.

Найтрагічнішим виявився голод 1932-1933 років. Тоді ж це було терористичним актом з боку тоталітарної системи. Унаслідок голоду зникли не лише прошарок заможних селян-підприємців, а й покоління хліборобського населення. Зокрема було підірвано соціальні основи нації, традиції, духовну культуру та самобутність.

Унаслідок політики Радянського Союзу, за різними підрахунками, загинули від 7 до 10 мільйонів людей.

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати у матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору".

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