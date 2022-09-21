Байден відреагував на ядерні погрози Путіна: це грубе порушення

Президент США Джо Байден рішуче розкритикував главу Кремля Володимира Путіна за ядерні погрози. Він нагадав, що такі заяви є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на виступ Байдена під час Генасамблеї ООН.

"Сьогодні знову президент Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення режиму нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.), а тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.

Байден також назвав "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях України, бутафорськими. Він закликав країни допомогти Україні та не підтримувати російську збройну агресію.