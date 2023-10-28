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Байден про відповідь не удари бойовиків по базах США: готові вживати подальші дії

Субота 28 жовтня 2023 06:25
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Байден про відповідь не удари бойовиків по базах США: готові вживати подальші дії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готові вжити подальших заходів для усунення загроз з боку іранського Корпусу вартових ісламської революції в Іраку та Сирії.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Групи ополченців, пов'язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції, здійснили серію нападів на персонал та об'єкти США в Іраку та Сирії з використанням безпілотних авіаційних систем та вогню із закритих позицій, внаслідок чого кілька військовослужбовців США отримали поранення, підрядник із США пережив смертельний серцевий напад, коли намагався сховатись під час одного з цих нападів", - заявив Байден.

За його словами, у відповідь на цю серію атак і загрози майбутніх атак у ніч на 26 жовтня сили США завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії. Удари були спрямовані на стримування та проводились таким чином, щоб обмежити ризик ескалації та уникнути жертв серед цивільного населення.

"Сполучені Штати готові вжити подальших дій, якщо це необхідно і доцільно, для усунення подальших загроз або нападів", - додав він.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

За словами прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера, у період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були понад 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. В результаті було поранено 20 американських військовослужбовців.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

Через деякий час стало відомо, що США завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії у відповідь на серію атак з боку ополченців, що підтримуються Тегераном, на американські військові бази на Близькому Сході.

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