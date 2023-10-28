Байден об ответе не удары боевиков по базам США: готовы предпринимать дальнейшие действия

Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия для устранения угроз со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции в Ираке и Сирии.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Группы ополченцев, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, совершили серию нападений на персонал и объекты США в Ираке и Сирии с использованием беспилотных авиационных систем и огня с закрытых позиций, в результате чего несколько военнослужащих США получили ранения, подрядчик из США пережил смертельный сердечный приступ, когда пытался укрыться во время одного из этих нападений", - заявил Байден.

По его словам, в ответ на эту серию атак и продолжающиеся угрозы будущих атак в ночь на 26 октября силы США нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии. Удары были направлены на сдерживание и проводились таким образом, чтобы ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения.

"Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо и целесообразно, для устранения дальнейших угроз или нападений", - добавил он.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке в удобное для себя время.

Спустя некоторое время стало известно, что США нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии в ответ на серию атак со стороны поддерживаемых Тегераном ополченцев на американские военные базы на Ближнем Востоке.