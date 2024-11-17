Байден та Сі Цзіньпін погодилися, що ядерну зброю мають контролювати люди, а не ШІ

У Перу 16 листопада відбулася остання зустріч Джо Байдена як президента США з главою КНР Сі Цзіньпіном. Обидва лідери погодилися, що рішення про застосування ядерної зброї мають ухвалювати люди, а не ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Два лідери підтвердили необхідність збереження людського контролю над рішенням щодо застосування ядерної зброї", - йдеться у заяві Білого дому.

Крім цього, Байден і Сі наголосили на необхідності ретельного розгляду потенційних ризиків розробки технологій штучного інтелекту (ШІ) у військовій сфері.

Офіційне резюме зустрічі китайського уряду підтвердило ці моменти.

Reuters пише, що поки неясно, чи призведуть ці заяви до подальших переговорів чи дій з цих питань. Однак вони знаменують собою перший у своєму роді крок між двома країнами в обговоренні двох питань, з яких прогрес був невловимий. Мова йде про ядерну зброю та штучний інтелект.

Зокрема, Вашингтон вже кілька місяців чинить тиск на Пекін, вимагаючи зломити давній опір переговорам щодо ядерної зброї.

У листопаді дві країни ненадовго відновили офіційні переговори щодо ядерної зброї, проте з того часу вони зайшли в глухий кут, оскільки високопосадовець США публічно висловив розчарування реакцією Китаю.

Офіційних переговорів щодо контролю над ядерними озброєннями найближчим часом не очікується, незважаючи на стурбованість США швидким нарощуванням ядерної зброї Китаєм, хоча напівофіційні обміни думками відновилися.

Щодо штучного інтелекту, то Китай та США розпочали свої перші офіційні двосторонні переговори з цього питання у травні в Женеві. Однак вважається, що ці переговори не торкалися питання ухвалення рішень щодо ядерної зброї.