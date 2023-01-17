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Байден та Шольц під час переговорів обговорили допомогу Україні

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Вашингтон, Вівторок 17 січня 2023 21:10
Байден та Шольц під час переговорів обговорили допомогу Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 17 січня, президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час переговорів вони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Лідери обговорили незмінну підтримку України і засудили агресію Росії. Президент Байден і канцлер Шольц обговорили допомогу Україні, що триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого разу переговори між лідерами двох країн відбулися 5 січня. Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден оголосили про постачання в Україну бойових машин піхоти.

Зокрема тоді Шольц повідомив, що Берлін передасть Україні свої БМП Marder.

Крім того, рані Шольц заявив, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard в Україну.

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