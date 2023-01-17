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Байден и Шольц во время переговоров обсудили помощь Украине

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Вашингтон, Вторник 17 января 2023 21:10
Байден и Шольц во время переговоров обсудили помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 17 января, президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе переговоров они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили неизменную поддержку Украины и осудили агрессию России. Президент Байден и канцлер Шольц обсудили продолжающуюся помощь Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз переговоры между лидерами двух стран прошли 5 января. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден объявили о поставке в Украину боевых машин пехоты.

В частности, тогда Шольц сообщил, что Берлин передаст Украине свои БМП Marder.

Кроме того, ране Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков Leopard в Украину.

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