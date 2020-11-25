Байден стал первым кандидатом в президенты США, за которого проголосовали более 80 млн человек

Джо Байден стал первым кандидатом в президенты, набравшим более 80 миллионов голосов. При этом это количество голосов, вероятно, увеличится в ближайшие дни, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.

Об этом пишет CNN.

По состоянию на вечер вторника Байден набрал более 80 011 000 голосов, а президент Дональд Трамп - более 73 800 000 голосов. У Трампа второе место по количеству голосов в истории Америки.

Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп - 232. Для того, чтобы стать президентом, необходимы двести семьдесят голосов выборщиков.

Новый рекорд, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, который еще не уступил на выборах, хотя его администрация начала формальный процесс смены президента после того, как Администрация общих служб признала победу в понедельник.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Напомним, Белый дом уполномочил управление Национальной разведки пересылать Байдену ежедневную сводку об угрозах национальной безопасности.