Байден: США будет трудно вывести войска из Афганистана до 1 мая

Президент США Джо Байден заявил, что ему будет "трудно" уложиться в крайний срок, чттобы вывести из Афганистана американские войска. Это должно было случится до 1 мая.
Об этом пишет "Голос Америки".
Интервью Байдена было показано за день до того, как Россия, Китай, США, Пакистан, делегация высокопоставленных афганских официальных лиц, лидеров оппозиции и переговорщиков Талибана встретятся в Москве в попытке выйти из тупика в мирных переговорах.
Есть опасения, что если международные силы под руководством США уйдут из Афганистана до заключения мирного соглашения, то эта страна может погрузиться в новую гражданскую войну, предоставив "Аль-Кайде" новое убежище.
"Я сейчас принимаю решение о том, когда они уйдут. Это может произойти, но это трудно (сделать, - ред.)", - сказал Байден.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил созвать конференцию под эгидой ООН для формирования афганского правительства вместе с представителями "Талибана".
Напомним, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.