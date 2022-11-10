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Байден сподівається на збереження двопартійної підтримки України після виборів

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що демократи та республіканці продовжать свій "двопартійний підхід" щодо війни Росії проти України незалежно від остаточних результатів проміжних виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава Білого дому наголосив, що в галузі зовнішньої політики США мають продовжити цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії.

"Незалежно від того, що покажуть остаточні підсумки цих виборів, а підрахунки ще ведуться, я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями. Я думаю, що американський народ ясно дав зрозуміти, що очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про проміжні вибори в США і чому це важливо для України.

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Джозеф БайденВибори в США