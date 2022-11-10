Байден сподівається на збереження двопартійної підтримки України після виборів

Глава Білого дому наголосив, що в галузі зовнішньої політики США мають продовжити цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії.

"Незалежно від того, що покажуть остаточні підсумки цих виборів, а підрахунки ще ведуться, я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями. Я думаю, що американський народ ясно дав зрозуміти, що очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала про проміжні вибори в США і чому це важливо для України.

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