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Байден соберет союзников, чтоб обсудить ситуацию в Украине

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден соберет группу реагирования на ситуацию в Украине 28 февраля. Во встрече примут участие лидеры Франции, Германии, Канады, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В сообщение уточняется, что сам Трюдо будет участвовать в переговорах с союзниками, которых собирает Байден.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Трюдо выступит в Палате общин и сообщит о реакции Канады на ситуацию в Украине.

Напомним, что Байден считает санкции Запада против России - оптимальным вариантом. В противном случае могла начаться Третья мировая война.

Также сообщалось, что США выделят Украине 600 млн долларов военной помощи. Решение принял Байден.

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