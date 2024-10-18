Байден сказав Нетаньяху, що настав час зупинити війну в Газі після усунення лідера ХАМАС

Повідомляється, що Байден зателефонував Нетаньяху з борту літака Air Force One на шляху до Німеччини та привітав Нетаньяху із вбивством Сінвара ізраїльськими солдатами, які діють на півдні Гази.

У ході телефонної розмови президент США сказав прем'єру Ізраїлю, що після того, що сталося, настав час "рухатися далі" і покласти край війні в Газі.

"Лідери погодилися, що зараз є можливість домогтися звільнення заручників і наголосили, що працюватимуть разом для досягнення цієї мети", - повідомили у канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра.

Білий дім у свою чергу заявив, що Байден і Нетаньяху обговорили, "як використати цей момент, щоб повернути заручників додому та завершити війну, забезпечивши безпеку Ізраїлю і не давши ХАМАС можливості знову контролювати Газу".

Axios нагадує, що президент США Джо Байден вже кілька місяців особисто домагається укладання угоди про звільнення заручників та припинення вогню в Газі. Він сподівається досягти прориву в переговорах, що зайшли в глухий кут, до того, як залишить свою посаду 20 січня 2025 року.

Тим часом в офісі президента Ізраїлю повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав главі ізраїльської держави Ісааку Герцогу про те, що він планує найближчими днями вирушити до регіону. Зокрема, планується обговорення шляху досягнення звільнення заручників у Газі та припинення вогню.