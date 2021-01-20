Байден не сдержал слез во время речи перед отъездом на инаугурацию

Избранный президент США Джо Байден заплакал, когда произносил прощальную речь в его родном штате Делавэр, перед отъездом на инаугурацию в Вашингтон. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь его умершего сына Байдена Бо.

Трансляция велась на его YouTube-канале.

"Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все. Моим товарищам из штата Делавэра от имени всей семьи Байденов, присутствующей здесь сегодня, я хочу выразить, как много вы значите для меня и для каждого из нас", - сказал Байден.

Во время речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Джо.

"Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов", - сказал он.

Как известно, после избрания президентом Байден остался жить в Уилмингтоне в штате Делавэр. Сенатором этого штата он был в течение более трех десятилетий. Оттуда он руководил кампанией и комитетом по инаугурации, там же начал получать первые доклады разведки.

Напомним, сегодня, 20 января, в США состоится инаугурация Джо Байдена. Где и когда смотреть, говорится в материале РБК-Украина.