Байден у річницю арешту журналіста WSJ пригрозив Росії наслідками

Цю заяву президент США зробив у річницю арешту журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська ФСБ звинуватила нібито в шпигунстві.

"Як я вже сказав батькам Евана, я теж ніколи не залишу надію. Ми продовжимо працювати щодня, щоб домогтися його звільнення", - заявив Байден.

У Білому домі назвали затримання журналіста абсолютно несправедливим і незаконним.

"Ми продовжимо засуджувати і накладати штрафи за жахливі спроби Росії використовувати американців як розмінну монету", - додав Байден.

Лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії Чак Шумер і спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон також виступили зі спільною заявою, назвавши арешт журналіста необґрунтованим і несправедливим.

Кого ще згадав Байден

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що арешт Гершковича зробив російське середовище ЗМІ більш репресивним.

У своїх заявах у п'ятницю Байден і Блінкен також засудили затримання колишнього морського піхотинця Пола Вілана, заарештованого в Москві у 2018 році та засудженого до 16 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві у 2020 році.

"Евану, Полу Вілану і всім американцям, які опинилися в заручниках або незаконно затримані за кордоном: ми з вами. І ми ніколи не перестанемо працювати над тим, щоб повернути вас додому", - сказав Байден.

Що відомо про Гершковича та Вілана