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Байден у річницю арешту журналіста WSJ пригрозив Росії наслідками

П'ятниця 29 березня 2024 22:02
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Байден у річницю арешту журналіста WSJ пригрозив Росії наслідками Архівне фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки накладатимуть штрафи на Росію за її спроби використовувати американців як розмінну монету.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цю заяву президент США зробив у річницю арешту журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська ФСБ звинуватила нібито в шпигунстві.

"Як я вже сказав батькам Евана, я теж ніколи не залишу надію. Ми продовжимо працювати щодня, щоб домогтися його звільнення", - заявив Байден.

У Білому домі назвали затримання журналіста абсолютно несправедливим і незаконним.

"Ми продовжимо засуджувати і накладати штрафи за жахливі спроби Росії використовувати американців як розмінну монету", - додав Байден.

Лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії Чак Шумер і спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон також виступили зі спільною заявою, назвавши арешт журналіста необґрунтованим і несправедливим.

Кого ще згадав Байден

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що арешт Гершковича зробив російське середовище ЗМІ більш репресивним.

У своїх заявах у п'ятницю Байден і Блінкен також засудили затримання колишнього морського піхотинця Пола Вілана, заарештованого в Москві у 2018 році та засудженого до 16 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві у 2020 році.

"Евану, Полу Вілану і всім американцям, які опинилися в заручниках або незаконно затримані за кордоном: ми з вами. І ми ніколи не перестанемо працювати над тим, щоб повернути вас додому", - сказав Байден.

Що відомо про Гершковича та Вілана

Еван Гершкович є репортером Wall Street Journal. Він близько шести років жив у Москві, висвітлював події у Росії та Україні, але був затриманий працівниками ФСБ РФ та заарештований за звинуваченнями у шпигунстві, які сам журналіст, а також уряд США - категорично заперечують.

Пол Вілан ветеран морської піхоти США. Його помістили до в'язниці у РФ за такими ж звинуваченнями у шпигунстві. Він повністю заперечує обвинувачення, які висунула російська влада.

Наприкінці 2023 року повідомлялось, що Росія відхилила пропозицію США щодо звільнення американських громадян Евана Гершковича та Пола Вілана.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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