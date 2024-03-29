Байден у річницю арешту журналіста WSJ пригрозив Росії наслідками
Сполучені Штати Америки накладатимуть штрафи на Росію за її спроби використовувати американців як розмінну монету.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цю заяву президент США зробив у річницю арешту журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого російська ФСБ звинуватила нібито в шпигунстві.
"Як я вже сказав батькам Евана, я теж ніколи не залишу надію. Ми продовжимо працювати щодня, щоб домогтися його звільнення", - заявив Байден.
У Білому домі назвали затримання журналіста абсолютно несправедливим і незаконним.
"Ми продовжимо засуджувати і накладати штрафи за жахливі спроби Росії використовувати американців як розмінну монету", - додав Байден.
Лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії Чак Шумер і спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон також виступили зі спільною заявою, назвавши арешт журналіста необґрунтованим і несправедливим.
Кого ще згадав Байден
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що арешт Гершковича зробив російське середовище ЗМІ більш репресивним.
У своїх заявах у п'ятницю Байден і Блінкен також засудили затримання колишнього морського піхотинця Пола Вілана, заарештованого в Москві у 2018 році та засудженого до 16 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві у 2020 році.
"Евану, Полу Вілану і всім американцям, які опинилися в заручниках або незаконно затримані за кордоном: ми з вами. І ми ніколи не перестанемо працювати над тим, щоб повернути вас додому", - сказав Байден.
Що відомо про Гершковича та Вілана
Еван Гершкович є репортером Wall Street Journal. Він близько шести років жив у Москві, висвітлював події у Росії та Україні, але був затриманий працівниками ФСБ РФ та заарештований за звинуваченнями у шпигунстві, які сам журналіст, а також уряд США - категорично заперечують.
Пол Вілан ветеран морської піхоти США. Його помістили до в'язниці у РФ за такими ж звинуваченнями у шпигунстві. Він повністю заперечує обвинувачення, які висунула російська влада.
Наприкінці 2023 року повідомлялось, що Росія відхилила пропозицію США щодо звільнення американських громадян Евана Гершковича та Пола Вілана.
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