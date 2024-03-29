ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден в годовщину ареста журналиста WSJ пригрозил России последствиями

Пятница 29 марта 2024 22:02
UA EN RU
Байден в годовщину ареста журналиста WSJ пригрозил России последствиями Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки будут накладывать штрафы на Россию за ее попытки использовать американцев как разменную монету.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это заявление президент США сделал в годовщину ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российская ФСБ обвинила якобы в шпионаже.

"Как я уже сказал родителям Эвана, я тоже никогда не оставлю надежду. Мы продолжим работать каждый день, чтобы добиться его освобождения", - заявил Байден.

В Белом доме назвали задержание журналиста абсолютно несправедливым и незаконным.

"Мы продолжим осуждать и накладывать штрафы за ужасные попытки России использовать американцев как разменную монету", - добавил Байден.

Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер и спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон также выступили с совместным заявлением, назвав арест журналиста необоснованным и несправедливым.

Кого еще вспомнил Байден

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал российскую среду СМИ более репрессивной.

В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание бывшего морского пехотинца Пола Уилана, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в 2020 году.

"Эвану, Полу Уилану и всем американцам, которые оказались в заложниках или незаконно задержаны за рубежом: мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть вас домой", - сказал Байден.

Что известно о Гершковиче и Вилане

Эван Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он около шести лет жил в Москве, освещал события в России и Украине, но был задержан работниками ФСБ РФ и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США категорически отрицают.

Пол Вилан ветеран морской пехоты США. Его поместили в тюрьму в РФ по таким же обвинениям в шпионаже. Он полностью отрицает обвинения, выдвинутые российскими властями.

В конце 2023 года сообщалось, что Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России