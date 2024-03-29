Байден в годовщину ареста журналиста WSJ пригрозил России последствиями
Соединенные Штаты Америки будут накладывать штрафы на Россию за ее попытки использовать американцев как разменную монету.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Это заявление президент США сделал в годовщину ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российская ФСБ обвинила якобы в шпионаже.
"Как я уже сказал родителям Эвана, я тоже никогда не оставлю надежду. Мы продолжим работать каждый день, чтобы добиться его освобождения", - заявил Байден.
В Белом доме назвали задержание журналиста абсолютно несправедливым и незаконным.
"Мы продолжим осуждать и накладывать штрафы за ужасные попытки России использовать американцев как разменную монету", - добавил Байден.
Лидер большинства в Сенате от Демократической партии Чак Шумер и спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон также выступили с совместным заявлением, назвав арест журналиста необоснованным и несправедливым.
Кого еще вспомнил Байден
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что арест Гершковича сделал российскую среду СМИ более репрессивной.
В своих заявлениях в пятницу Байден и Блинкен также осудили задержание бывшего морского пехотинца Пола Уилана, арестованного в Москве в 2018 году и приговоренного к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в 2020 году.
"Эвану, Полу Уилану и всем американцам, которые оказались в заложниках или незаконно задержаны за рубежом: мы с вами. И мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы вернуть вас домой", - сказал Байден.
Что известно о Гершковиче и Вилане
Эван Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он около шести лет жил в Москве, освещал события в России и Украине, но был задержан работниками ФСБ РФ и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США категорически отрицают.
Пол Вилан ветеран морской пехоты США. Его поместили в тюрьму в РФ по таким же обвинениям в шпионаже. Он полностью отрицает обвинения, выдвинутые российскими властями.
В конце 2023 года сообщалось, что Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана.
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