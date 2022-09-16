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Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на 600 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что Байден "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине".

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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