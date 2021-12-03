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Байден и Путин на переговорах прежде всего обсудят Украину, - Белый дом

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 21:41
Байден и Путин на переговорах прежде всего обсудят Украину, - Белый дом Фото: Джо Байден и Владимир Путин (twitter.com/KremlinRussia)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты и Россия сейчас обсуждают возможность проведения переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Прежде всего во время переговоров стороны обсудят Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной", - заявила она.

При этом Псаки добавила, что Белый дом консультируется относительно введения санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками.

"Конечно, введение экономических санкций - это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин потребует от Байдена письменные гарантии невступления Украины в НАТО.

До этого у Путина рассказали детали будущего саммита с Байденом.

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