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Байден і Путін на переговорах насамперед обговорять Україну, - Білий дім

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П'ятниця 03 грудня 2021 21:41
Байден і Путін на переговорах насамперед обговорять Україну, - Білий дім Фото: Джо Байден і Володимир Путін (twitter.com/KremlinRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і Росія зараз обговорюють можливість проведення переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним. Насамперед під час переговорів сторони обговорять Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми обговорюємо таку можливість і оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування Збройних сил на кордоні з Україною", - заявила вона.

При цьому Псакі додала, що Білий дім консультується щодо введення санкцій проти Росії за агресію проти України з Конгресом США і європейськими союзниками.

"Звичайно, введення економічних санкцій - це один з варіантів. Але ми збираємося робити це шляхом консультацій з Конгресом і європейськими партнерами", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України в НАТО.

До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.

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