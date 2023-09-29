Байден публічно назвав Трампа і його послідовників загрозою демократії

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA", - сказав Байден.

Він зазначив, що нинішня Республіканська партія керується і залякується екстремістами MAGA, і якщо їх порядок денний буде реалізовано, то інститут американської демократії "докорінно зміниться".

Також Байден прокоментував нещодавню пропозицію Трампа стратити голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі за "зраду", зауваживши, що мовчання республіканців у відповідь на цей коментар було "оглушливим".

"Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента. Я ніколи не чув, аби президенти робили все, що їм заманеться. Я ніколи не чув, щоб президенти про таке жартували", - заявив Байден.

Підсумовуючи, він додав, що "демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки".

"Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися", - пояснив президент США.

Відносини Трампа і Байдена

Напередодні виборчої гонки відносини між Байденом і Трампом особливо загострились. Колишній президент заявляє, що всі судові справи, відкриті проти нього є "політичною розправою", тоді як Байден закликає суспільство не довіряти Трампу з огляду на його ймовірні правопорушення.

Нещодавно Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він заарештує Байдена і всіх його союзників.

"Відповідь така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами", - сказав експрезидент.

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