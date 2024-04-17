Байден продовжив заборону на заходи в морські порти США для суден, пов'язаних з Росією

Байден продовжив заборону, пов'язану з війною, ще на один рік.

"Відповідно до статті 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації (50 USC 1622(d)), я зберігаю на 1 рік національний надзвичайний стан щодо Російської Федерації та надзвичайного органу, пов'язаного з регулюванням якірної стоянки. та рух пов'язаних з Росією судів у порти США, як зазначено у Прокламації 10371", - написано на сайті Білого дому.

Заборона на вхід до американських портів для суден, пов'язаних з Росією, була введена 21 квітня 2022 року. Винятки для суден, що транспортують спеціальні ядерні чи побічні ядерні продукти, які можуть купуватися в альтернативних постачальників.